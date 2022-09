Nove settimane e mezzo, Isabella Rossellini: "Sono stata fortunata a non essere scelta" (Di venerdì 23 settembre 2022) Isabella Rossellini ripensa al ruolo perduto in Nove settimane e mezzo, dove le è stata preferita Kim Basinger, ritenendola una fortuna per via del film ricattatorio nei confronti delle donne. Isabella Rossellini ha rivelato di sentirsi fortunata a non essere scelta per il classico dell'erotismo di Adrian Lyne Nove settimane e mezzo. L'attrice ha sostenuto il provino e lo screen-test per il dramma psicosessuale del 1986 su una relazione tossica; ma alla fine Kim Basinger è stata scelta al fianco di Mickey Rourke. "Dopo aver visto il film, in un certo senso, ero felice di non essere ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 settembre 2022)ripensa al ruolo perduto in, dove le èpreferita Kim Basinger, ritenendola una fortuna per via del film ricattatorio nei confronti delle donne.ha rivelato di sentirsia nonper il classico dell'erotismo di Adrian Lyne. L'attrice ha sostenuto il provino e lo screen-test per il dramma psicosessuale del 1986 su una relazione tossica; ma alla fine Kim Basinger èal fianco di Mickey Rourke. "Dopo aver visto il film, in un certo senso, ero felice di non...

QdSit : Dopo nove settimane si chiude la campagna elettorale, in molti dicono lapiù brutta di sempre, ma di certo meglio de… - giaxi1 : @sarafrancescalj nove settimane e mezzo???? - gelatotiramisu : che bello uscire di casa alle nove senza che ci siano quaranta gradi anche se so già che tra un paio di settimane m… - Flyingteacher67 : @goldrake____ La colonna sonora di nove settimane e mezzo... - Silviabisibisi : RT @VitaMarko83: @ScaltritiLab @FilSava Eccole le tue 'cellule cardiache in un incubatore dentro a una vaschetta di plastica...' Nove sett… -

Rifiuta la Juventus a gennaio: 'Se ne riparla in estate' ... la cui posizione, dopo le prime nove gare disastrose è finita ovviamente in discussione. Ma, come ...del terzino Alejandro Grimaldo © LaPresseUno degli obiettivi tornati in auge nelle ultime settimane ... Nove settimane e mezzo, Isabella Rossellini: 'Sono stata fortunata a non essere scelta' Isabella Rossellini ha rivelato di sentirsi fortunata a non essere scelta per il classico dell'erotismo di Adrian Lyne Nove settimane e mezzo . L'attrice ha sostenuto il provino e lo screen - test per il dramma psicosessuale del 1986 su una relazione tossica; ma alla fine Kim Basinger è stata scelta al fianco di ... Movieplayer.it Operati in utero gemellini con rara patologia, stanno bene E' stato eseguito al Policlinico Gemelli di Roma un delicato intervento in utero a 26 settimane di vita fetale per una coppia di gemellini con una grave e rara patologia, la sindrome da trasfusione fe ... Francesco Totti torna in campo. Contro i giallorossi Lunedì prima partita della Lega calcio a 8 in cui gioca con Aldair, Aquilani e Pizarro. Il tutto a poche ore dal suo 46esimo compleanno, e a qualche settimana di distanza dalla separazione con Ilary B ... ... la cui posizione, dopo le primegare disastrose è finita ovviamente in discussione. Ma, come ...del terzino Alejandro Grimaldo © LaPresseUno degli obiettivi tornati in auge nelle ultime...Isabella Rossellini ha rivelato di sentirsi fortunata a non essere scelta per il classico dell'erotismo di Adrian Lynee mezzo . L'attrice ha sostenuto il provino e lo screen - test per il dramma psicosessuale del 1986 su una relazione tossica; ma alla fine Kim Basinger è stata scelta al fianco di ... Nove settimane e mezzo, Isabella Rossellini: "Sono stata fortunata a non essere scelta" E' stato eseguito al Policlinico Gemelli di Roma un delicato intervento in utero a 26 settimane di vita fetale per una coppia di gemellini con una grave e rara patologia, la sindrome da trasfusione fe ...Lunedì prima partita della Lega calcio a 8 in cui gioca con Aldair, Aquilani e Pizarro. Il tutto a poche ore dal suo 46esimo compleanno, e a qualche settimana di distanza dalla separazione con Ilary B ...