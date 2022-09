Nocera Inferiore, Multiservizi: acquisto degli automezzi a noleggio (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Si è riunita questo pomeriggio l’Assemblea dei Soci della Multiservizi per discutere dell’opzione di acquisto degli automezzi a noleggio e per deliberare l’acquisto di nuovi mezzi elettrici Questo pomeriggio si è riunita l’Assemblea dei Soci della Società Nocera Multiservizi presso il Palazzo di Città. All’ordine del giorno la scadenza, prevista per il prossimo 30 settembre, del contratto di noleggio a freddo di automezzi e spazzatrici, con relativa possibilità di riscatto dei mezzi, opzione prevista contrattualmente. L’Amministratore unico, Sergio Stellato, ha esposto la necessità dell’acquisto degli ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Si è riunita questo pomeriggio l’Assemblea dei Soci dellaper discutere dell’opzione die per deliberare l’di nuovi mezzi elettrici Questo pomeriggio si è riunita l’Assemblea dei Soci della Societàpresso il Palazzo di Città. All’ordine del giorno la scadenza, prevista per il prossimo 30 settembre, del contratto dia freddo die spazzatrici, con relativa possibilità di riscatto dei mezzi, opzione prevista contrattualmente. L’Amministratore unico, Sergio Stellato, ha esposto la necessità dell’...

