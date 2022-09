Napoli, pusher con la droga dello stupro nel centro storico: 3 arresti (Di venerdì 23 settembre 2022) droga dello stupro venduta nel centro storico di Napoli, arrestati 3 pusher stranieri. È successo ieri, in via Port’Alba, centro della movida notturna napoletana. Napoli, arrestati pusher con la droga dello stupro Durante lo scambio droga-soldi, i Falchi del Commissariato Decumani hanno notato tre uomini confabulare tra loro e uno di essi cedere un involucro ad L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 23 settembre 2022)venduta neldi, arrestati 3stranieri. È successo ieri, in via Port’Alba,della movida notturna napoletana., arrestaticon laDurante lo scambio-soldi, i Falchi del Commissariato Decumani hanno notato tre uomini confabulare tra loro e uno di essi cedere un involucro ad L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

SkyTG24 : Operazione carabinieri a Scampia: quattro pusher arrestati - partenopeoswiss : RT @mattinodinapoli: Napoli, colluttazione con i pusher e inseguimento nei vicoli: presi in 3 - biancacle : RT @mattinodinapoli: Napoli, colluttazione con i pusher e inseguimento nei vicoli: presi in 3 - mattinodinapoli : Napoli, colluttazione con i pusher e inseguimento nei vicoli: presi in 3 - fattidinapoli : Napoli: Perquisizioni dei carabinieri a Castellammare e Pimonte. Arrestato pusher e rinvenut... -… -