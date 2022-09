Meno residenti, più anziani e famiglie più piccole: ecco l'Italia fra cinquant'anni (Di venerdì 23 settembre 2022) I dati Istat mostrano una decrescita costante: 59,2 milioni nel 2021, 57,9 nel 2030, 54,2 nel 2050 e 47,7 nel 2070. Entro il 2041 solo una famiglia su quattro sarà composta da una coppia con figli, più di una su cinque non ne avrà Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 settembre 2022) I dati Istat mostrano una decrescita costante: 59,2 milioni nel 2021, 57,9 nel 2030, 54,2 nel 2050 e 47,7 nel 2070. Entro il 2041 solo una famiglia su quattro sarà composta da una coppia con figli, più di una su cinque non ne avrà

