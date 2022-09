Maratona Salvini, numeri da record. "L'Ue attacca l'Italia e Draghi in silenzio" (Di venerdì 23 settembre 2022) L'ultima piazza verso le elezioni del 25 settembre, per Matteo Salvini è 'vituale'. Mentre i leader - alleati e avversari - si misurano a Roma, Milano e Napoli, il segretario della Lega sceglie di abbracciare i suoi sostenitori contemporaneamente su Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter e Twitch. Una diretta di oltre quattro ore con interventi di governatori, ministri e opinionisti con un bilancio di 1,6 milioni di like su TikTok, tre milioni di persone raggiunte su tutte le piattaforme, stando ai dati forniti direttamente dal Carroccio. Un modo, spiegano dal partito, per riunire 8mila piazze Italiane e non fare torto a nessuno. Si chiude così la corsa del leader leghista che non ha perso la speranza di portare a palazzo Chigi "un governo Salvini" e non a firma Meloni. Salvini ha percorso in lungo e largo ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 settembre 2022) L'ultima piazza verso le elezioni del 25 settembre, per Matteoè 'vituale'. Mentre i leader - alleati e avversari - si misurano a Roma, Milano e Napoli, il segretario della Lega sceglie di abbracciare i suoi sostenitori contemporaneamente su Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter e Twitch. Una diretta di oltre quattro ore con interventi di governatori, ministri e opinionisti con un bilancio di 1,6 milioni di like su TikTok, tre milioni di persone raggiunte su tutte le piattaforme, stando ai dati forniti direttamente dal Carroccio. Un modo, spiegano dal partito, per riunire 8mila piazzene e non fare torto a nessuno. Si chiude così la corsa del leader leghista che non ha perso la speranza di portare a palazzo Chigi "un governo" e non a firma Meloni.ha percorso in lungo e largo ...

