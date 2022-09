Lou | la recensione | un revenge movie al femminile riuscito solo a metà

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 23 settembre 2022) Ladi Lou: il film di Anna Foerster, nonostante un ottimo cast e un'ottima premessa, dissipa le buone intenzioni e la buona cornice finendo - in parte - per sbagliare tempi e modi. Protagonista, un'agguerrita Jurnee Smollett. Lo trovate in streaming su Netflix. Con un filo di amarezza lo scriviamo subito nella nostradi Lou: il film diretto da Anna Foerster è un'occasione persa. E non lo diciamo perché è una frase fatta, tipica di una certa critica, ma perché davvero, viste le premesse e un iniziale svolgimento, credevamo (forse, speravamo) di non ritrovarci davanti ad un film a, che sfilaccia l'atmosfera iniziale finendo per restare immobile su se stesso. Non è tutto da buttare, e anzi gli spunti ci sono dato che, al netto di tutto, sono bilanciati per un sacrosanto entertainment da venerdì sera sul divano, ...