LIVE Sonego-Korda 6-4 6-4, ATP Metz 2022 in DIRETTA: gran bella partita del torinese che vola in semifinale! (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Bastano tre numeri per descrivere la partita: 30/37, 81% di punti vinti con la prima da Sonego. Sarà dunque Sonego ad attendere uno tra il francese Arthur Rinderknech e il polacco Hubert Hurkacz, che giocheranno tra poco. “Sebastian è un grande giocatore, gioca molto sulla linea di fondo. Sui primi tre colpi è molto pericoloso. Sono contento di essere in semifinale, ho acquistato fiducia, ho migliorato il mio tennis con i giorni e ora sono molto felice. Grazie ragazzi per il supporto”: così Sonego nell’intervista in campo. LORENZO Sonego vola IN ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Bastano tre numeri per descrivere la: 30/37, 81% di punti vinti con la prima da. Sarà dunquead attendere uno tra il francese Arthur Rinderknech e il polacco Hubert Hurkacz, che giocheranno tra poco. “Sebastian è unde giocatore, gioca molto sulla linea di fondo. Sui primi tre colpi è molto pericoloso. Sono contento di essere in semifinale, ho acquistato fiducia, ho migliorato il mio tennis con i giorni e ora sono molto felice. Grazie ragazzi per il supporto”: cosìnell’intervista in campo. LORENZOIN ...

