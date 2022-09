LIVE Sonego-Korda 6-4 0-1, ATP Metz 2022 in DIRETTA: l’azzurro porta a casa il primo set (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Esce il dritto in recupero di Korda. Vantaggio Sonego, si ferma in rete il rovescio di Korda. 40-40 Sbaglia il dritto dopo la prima Sonego, primo game ai vantaggi dell’intero match. 40-30 Risposta aggressiva con il dritto di Korda, di fatto è vincente. 40-15 Prima profonda di Sonego, non controlla Korda. 30-15 Gran risposta profonda di Korda che non lascia a Sonego il tempo di organizzarsi. 30-0 Prima, dritto e smash di Sonego. 15-0 Fa un ottimo esordio nel secondo set con il servizio Sonego. 0-1 Korda, rovescio in rete di Sonego dopo uno scambio mediamente lungo. 40-30 Il ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Esce il dritto in recupero di. Vantaggio, si ferma in rete il rovescio di. 40-40 Sbaglia il dritto dopo la primagame ai vantaggi dell’intero match. 40-30 Risposta aggressiva con il dritto di, di fatto è vincente. 40-15 Prima profonda di, non controlla. 30-15 Gran risposta profonda diche non lascia ail tempo di organizzarsi. 30-0 Prima, dritto e smash di. 15-0 Fa un ottimo esordio nel secondo set con il servizio. 0-1, rovescio in rete didopo uno scambio mediamente lungo. 40-30 Il ...

