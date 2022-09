L’Europa deve ritrovare le sue radici culturali per sviluppare gli anticorpi contro le autocrazie (Di venerdì 23 settembre 2022) Un’accorata messa in guardia dalle «ambizioni imperiali e dalle vecchie ossessioni anti occidentali della Russia». Ambizioni e ossessioni che la spingono a «trasformare con temibile determinazione tutte le nazioni dell’impero in un unico popolo russo… strappandole brutalmente alla storia occidentale e proiettandole di là del loro destino, della loro storia… fino a smarrire il senso stesso della loro identità». Un’identità occidentale. La violenza culturale, dunque, come paradigma e corollario della violenza militare russa. Un’eco che dalle viscere della Storia riecheggia antichi istinti e prospetta antiche minacce. Minacce che non riguardano i soli stati di confine, ma l’intera Europa e l’Occidente tutto. «Tutte le nazioni europee – è il monito che segue – rischiano di diventare ben presto piccole nazioni e di subire la sorte delle nazioni delL’Europa centrale…». Tanto ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 23 settembre 2022) Un’accorata messa in guardia dalle «ambizioni imperiali e dalle vecchie ossessioni anti occidentali della Russia». Ambizioni e ossessioni che la spingono a «trasformare con temibile determinazione tutte le nazioni dell’impero in un unico popolo russo… strappandole brutalmente alla storia occidentale e proiettandole di là del loro destino, della loro storia… fino a smarrire il senso stesso della loro identità». Un’identità occidentale. La violenza culturale, dunque, come paradigma e corollario della violenza militare russa. Un’eco che dalle viscere della Storia riecheggia antichi istinti e prospetta antiche minacce. Minacce che non riguardano i soli stati di confine, ma l’intera Europa e l’Occidente tutto. «Tutte le nazioni europee – è il monito che segue – rischiano di diventare ben presto piccole nazioni e di subire la sorte delle nazioni delcentrale…». Tanto ...

