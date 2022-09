Laver Cup 2022, l’ingresso in campo di Roger Federer: boato incredibile del pubblico (VIDEO) (Di venerdì 23 settembre 2022) Il VIDEO dell’ingresso in campo di Roger Federer alla O2 Arena per la sessione serale della prima giornata della Laver Cup 2022. Grandissima attesa per l’ultima partita a livello professionistico dello svizzero, che ha chiuso la parata di presentazione del Team World e del Team Europe. boato incredibile da parte del pubblico londinese e subito grandissime emozioni per una serata che si preannuncia già storica. IL VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Ildelindialla O2 Arena per la sessione serale della prima giornata dellaCup. Grandissima attesa per l’ultima partita a livello professionistico dello svizzero, che ha chiuso la parata di presentazione del Team World e del Team Europe.da parte dellondinese e subito grandissime emozioni per una serata che si preannuncia già storica. ILSportFace.

Eurosport_IT : Molto più che amici rivali in campo ???? ?? Le parole complete... - WeAreTennisITA : Si chiude l’era di #RogerFederer ?? Il momento che non volevamo arrivasse mai oggi è realtà: Federer lascia il tenni… - fanpage : ULTIM'ORA Paura durante il match di Laver Cup. Un invasore si è dato fuoco durante il match tra Schwartzman e Tsits… - sportface2016 : VIDEO - #LaverCup2022 L'ingresso in campo di Roger #Federer nella sera della sua ultima partita da professionista:… - SystemOfDrTarr : -