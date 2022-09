L’appello al voto di Antonella Pepe: “O noi e il Sud o le destre” (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito L’appello al voto di Antonella Pepe, candidata alla Camera dei Deputati per la coalizione dei ‘Democratici e Progressisti’ nel collegio uninominale di Benevento “Ho voluto chiudere la mia campagna elettorale ad Apice, dove tutto è cominciato, tra i volti e tra le strade che hanno visto nascere, crescere e consolidarsi la mia passione per la politica. Un ritorno a casa dopo un viaggio lungo un mese. Settimane intense, bellissime. Sono stata ovunque mi è stato chiesto di essere. E farò tesoro dei consigli che ho ricevuto, delle proposte che ho raccolto. Non dimenticherò né le speranze né le paure incontrate in questo percorso. Per come mi avete accolto, per l’affetto dimostratomi, ringrazio tutti. Ho fatto il possibile per trasmettervi le ragioni di un impegno che va oltre la mia ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguitoaldi, candidata alla Camera dei Deputati per la coalizione dei ‘Democratici e Progressisti’ nel collegio uninominale di Benevento “Ho voluto chiudere la mia campagna elettorale ad Apice, dove tutto è cominciato, tra i volti e tra le strade che hanno visto nascere, crescere e consolidarsi la mia passione per la politica. Un ritorno a casa dopo un viaggio lungo un mese. Settimane intense, bellissime. Sono stata ovunque mi è stato chiesto di essere. E farò tesoro dei consigli che ho ricevuto, delle proposte che ho raccolto. Non dimenticherò né le speranze né le paure incontrate in questo percorso. Per come mi avete accolto, per l’affetto dimostratomi, ringrazio tutti. Ho fatto il possibile per trasmettervi le ragioni di un impegno che va oltre la mia ...

