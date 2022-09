Il Paradiso delle Signore | anticipazioni trame puntate dal 26 al 30 settembre 2022 Marcello e l’ingegner Basile | chi è in realtà?

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 23 settembre 2022) Eccoci di nuovo alle novità e lede Il, nella settimana che va da lunedì 26 a venerdì 30. Quali dinamiche ci aspettano? Come affronteranno le varie situazioni i nostri protagonisti? Scopriamolo assieme. Ildal 26 al 30Anna è partita con Agnese per Londra per dare manforte a Tina che aspetta un bambino. La gravidanza è a rischio per cui le due donne si sono prodigate per renderle la situazione più facile. Nel frattempo Pietro ecercano di rincuorare Salvatore che deve affrontare, non solo la mancanza della ...