I nostri ragazzi umiliati e sfruttati fino alla morte (di R. Gianola) (Di venerdì 23 settembre 2022) Che cosa deve ancora succedere? Quanti morti ci vogliono per cancellare il programma di alternanza scuola-lavoro? Giuliano, 18 anni, studente in un istituto tecnico di Portogruaro, è morto la scorsa settimana in fabbrica, schiacciato da una lastra. È il terzo giovane che perde la vita quest’anno. Tutti seguivano il percorso dell’alternanza, per imparare un mestiere e poi trovare un lavoro. A gennaio Lorenzo, 18 anni, studente di un Centro di formazione professionale, è morto schiacciato da una putrella in un’azienda meccanica in provincia di Udine. A febbraio Giuseppe, 16 anni, ha perso la vita in un incidente stradale mentre andava a sostituire una caldaia. E poi altri incidenti gravissimi, per fortuna non mortali: un ragazzo di 16 anni caduto da una piattaforma a Rovato (Brescia), uno studente di Merano ustionato da un ritorno di fiamma in una carrozzeria, un giovane di Cuneo ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 settembre 2022) Che cosa deve ancora succedere? Quanti morti ci vogliono per cancellare il programma di alternanza scuola-lavoro? Giuliano, 18 anni, studente in un istituto tecnico di Portogruaro, è morto la scorsa settimana in fabbrica, schiacciato da una lastra. È il terzo giovane che perde la vita quest’anno. Tutti seguivano il percorso dell’alternanza, per imparare un mestiere e poi trovare un lavoro. A gennaio Lorenzo, 18 anni, studente di un Centro di formazione professionale, è morto schiacciato da una putrella in un’azienda meccanica in provincia di Udine. A febbraio Giuseppe, 16 anni, ha perso la vita in un incidente stradale mentre andava a sostituire una caldaia. E poi altri incidenti gravissimi, per fortuna non mortali: un ragazzo di 16 anni caduto da una piattaforma a Rovato (Brescia), uno studente di Merano ustionato da un ritorno di fiamma in una carrozzeria, un giovane di Cuneo ...

berlusconi : Tik Tok è uno strumento divertente, ma è anche molto interessante per chi, come me, per molti anni si è occupato di… - juventusfc : Le valutazioni #FIFA23 dei nostri ragazzi ???? Chi dovrebbe avere un valore più alto? ?? Scopri i rating… - juventusfc : ???? Lo Stadium, i nostri ragazzi, la Champions League, voi ?? #JUVBEN #UCL - dilul68 : @MoManjii Avevo letto 'ai nostri ragazzi occorre dare un lavoro nero'. E non mi ero nemmeno sorpreso. In bocca a un… - We_Pesaro : RT @AntonioDePoli: Le #università sono il cuore della formazione dei nostri ragazzi. Qui nascono talenti e idee imprenditoriali. Crediamo… -