Gf Vip, Giovanni Ciacci confessa: «Per la prima volta un sieropositivo nella Casa». Signorini emozionato

Giovanni Ciacci è entrato ufficialmente nella Casa del Grande Fratello Vip, come nuovo concorrente, durante la diretta di giovedì 22 settembre. Lo stylist tempo fa aveva confessato di essere sieropositivo, un argomento che Alfonso Signorini ha deciso di trattare proprio nelle prossime puntate.

Alfonso Signorini introduce Giovanni Ciacci durante la diretta di giovedì sera: «Siamo d'accordo con lui di affrontare insieme il tema della sua sieropositività, ma non lo faremo questa sera». «Vorrei abbattere il muro dell'ignoranza sulla sieropositività – risponde lo Stylist poco prima di entrare dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

