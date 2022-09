Francesca Fialdini: “Fuori dalla tv? L’amore unica certezza. Il nuovo look? Più simile a me” (Di venerdì 23 settembre 2022) Francesca Fialdini è una delle presentatrici più amate della Rai. Il debutto della nuova stagione di Da noi… a ruota libera, che va in onda tutte le domeniche su Rai1 dalle 17.20, è stato un trionfo. Merito delle storie che vengono raccontate, come quella di Amanda Lear, ma soprattutto della delicatezza e della positività della sua conduttrice. Francesca Fialdini (leggi anche la nostra intervista del 2020), che quest’anno si è presentata in studio con un nuovo look strepitoso, torna anche con la terza stagione del programma Fame d’amore che avrà molte novità. A noi si è raccontata “a ruota libera”, mostrandoci com’è Francesca Fuori e dentro la tv. Il debutto di questa nuova stagione di Da noi… a ruota libera è stato straordinario: qual è il segreto di ... Leggi su dilei (Di venerdì 23 settembre 2022)è una delle presentatrici più amate della Rai. Il debutto della nuova stagione di Da noi… a ruota libera, che va in onda tutte le domeniche su Rai1 dalle 17.20, è stato un trionfo. Merito delle storie che vengono raccontate, come quella di Amanda Lear, ma soprattutto della delicatezza e della positività della sua conduttrice.(leggi anche la nostra intervista del 2020), che quest’anno si è presentata in studio con unstrepitoso, torna anche con la terza stagione del programma Fame d’amore che avrà molte novità. A noi si è raccontata “a ruota libera”, mostrandoci com’èe dentro la tv. Il debutto di questa nuova stagione di Da noi… a ruota libera è stato straordinario: qual è il segreto di ...

eammlb : RT @rotblume9: Niente Domenica in per Vanessa Scalera, Francesca Fialdini sei la nostra ultima speranza @francifialdini #aruotalibera #imma… - rotblume9 : Niente Domenica in per Vanessa Scalera, Francesca Fialdini sei la nostra ultima speranza @francifialdini #aruotalibera #immatataranni - gasparebaglio : RT @EndemolShineIT: Grazie a tutti gli spettatori che ieri hanno seguito su @RaiUno la 1^puntata di #DanoiARuotaLibera con Francesca Fialdi… - zazoomblog : Francesca Fialdini rivela: Cè troppa chiusura in RAI.. il progetto della conduttrice - #Francesca #Fialdini… - CIAfra73 : RT @EndemolShineIT: Grazie a tutti gli spettatori che ieri hanno seguito su @RaiUno la 1^puntata di #DanoiARuotaLibera con Francesca Fialdi… -