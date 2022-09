Elisa di Rivombrosa | la dichiarazione sorprendente di uno dei protagonisti | Non ci credeva nessuno

Leggi su newstv

(Di venerdì 23 settembre 2022) Uno deidella serie “di” si è aperto a unainaspettata che ha sorpreso i fan. La serie “di” è stata trasmessa tra il 2003 e il 2005 rivelandosi uno dei più grandi successi televisivi del duemila. Con sole due stagioni è riuscita a conquistare milioni di telespettatori, affermandosi come una delle fiction più seguite degli ultimi tempi.di: larivelazione di uno dei(fonte web)La storia è ambientata nel Regno di Sardegna e racconto diScalzi. La giovane dalle origini umili viene scelta dalla Contessa Agnese Ristori come dama di compagnia in seguito alla morte di suo padre. Il successo della ...