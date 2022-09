Dott Giorgio Toffanetti | come funziona l’intervento di addominoplastica?

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 23 settembre 2022) L’per rimodellare l’addome di uomini e donne Ogni qualvolta ci si trovi in una situazione di eccesso di tessuto adiposo a livello dell’addome e dei fianchi, sia per gli uomini che per le donne l’rappresentadi chirurgia ideale per ritrovare la forma desiderata. Le cause che portano ad un addome un po’ sformato possono essere diverse. Per alcune donne è la conseguenza di una o più gravidanze che lasciano delle pieghe sotto ombelicali, anche in seguito a tagli cesarei. Il altri casi siamo di fronte all’effetto collaterale di diete, anche equilibrate, ma che a seguito di un’importante perdita di peso, magari in poco tempo, lasciano pieghe addominali davvero poco gradevoli. Ecco perché l’diventa la soluzione per tutti coloro che ...