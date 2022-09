Dopo il voto i partiti dovranno rigenerarsi (Di venerdì 23 settembre 2022) Qualunque sarà il risultato che verrà fuori domenica notte dalle urne, c'è una nuova sfida che già da lunedì mattina attende i leader e i partiti e che questi non potranno derubricare a cuor leggero. Infatti, Dopo lo scollinamento elettorale i protagonisti di questi ultimi anni, a prescindere dalle rispettive posizioni e dalle percentuali di consenso che si porteranno a casa, non potranno sfuggire all'imperativo di doversi totalmente ripensare. Leader e partiti sono chiamati inevitabilmente a dotarsi di un posizionamento differente rispetto a quello che hanno adottato fino a oggi. Non solo perché il dato elettorale lì costringerà a guardarsi allo specchio e a fare i conti con quei limiti che hanno accuratamente messo sotto al tappeto, ma perché il voto ha il merito di fotografare senza filtri le attese, le richieste e ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 settembre 2022) Qualunque sarà il risultato che verrà fuori domenica notte dalle urne, c'è una nuova sfida che già da lunedì mattina attende i leader e ie che questi non potranno derubricare a cuor leggero. Infatti,lo scollinamento elettorale i protagonisti di questi ultimi anni, a prescindere dalle rispettive posizioni e dalle percentuali di consenso che si porteranno a casa, non potranno sfuggire all'imperativo di doversi totalmente ripensare. Leader esono chiamati inevitabilmente a dotarsi di un posizionamento differente rispetto a quello che hanno adottato fino a oggi. Non solo perché il dato elettorale lì costringerà a guardarsi allo specchio e a fare i conti con quei limiti che hanno accuratamente messo sotto al tappeto, ma perché ilha il merito di fotografare senza filtri le attese, le richieste e ...

