Atalanta, Gasperini recupera un giocatore in vista della Fiorentina (Di venerdì 23 settembre 2022) Contro la Fiorentina, domenica 2 ottobre (ore 18,00) Gian Piero Gasperini potrà contare anche su Nadir Zortea. L'esterno dell'Atalanta... Leggi su calciomercato (Di venerdì 23 settembre 2022) Contro la, domenica 2 ottobre (ore 18,00) Gian Pieropotrà contare anche su Nadir Zortea. L'esterno dell'...

gippu1 : Nella vittoria sinceramente immeritata dell'#Atalanta a Roma, degna di nota la gestione di Gasperini che ha conclus… - Atalanta_BC : Un campione del mondo a Zingonia! ???????? Alessandro #Michieletto ha incontrato il Presidente #Percassi, l'AD Luca Pe… - FBiasin : L’#Atalanta ha cambiato pelle: da squadra che palleggia e ti ammazza nella tua area, a squadra che aspetta, difende… - GabrieleBelved6 : Vediamo come l'Atalanta è 15esima per possesso palla, sintomo del gioco lasciato agli avversari. In queste partite… - GabrieleBelved6 : ALLENATORE Diciamolo, Gasperini è un grande allenatore. Ha portato il Genoa tra le grandi e ora è il principale au… -