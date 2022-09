Amici, Arisa 'asfalta' Rudy Zerbi con una battuta sulla matematica: cos'è accaduto durante la puntata (Di venerdì 23 settembre 2022) Fuochi e fiamme nel daytime di Amici tra Arisa e Rudy Zerbi. Andrea Mandelli in arte Andre, uno degli alunni di Arisa. durante la puntata, il cantante ha fatto il... Leggi su leggo (Di venerdì 23 settembre 2022) Fuochi e fiamme nel daytime ditra. Andrea Mandelli in arte Andre, uno degli alunni dila, il cantante ha fatto il...

staibenesudime : anche oggi visto video di arisa ad amici e ho pianto che mi sta succedendo non lo so sarà l'esaurimento - esausta9 : @chipuosaperlo No Ama non è come pensi ahahah nel daytime di amici Rudy ha datto della pecora ad uno e arisa difend… - lockedinajail_ : dopo aver visto come tancredi che non solo era uno dei migliori concorrenti ma era anche perfetto a livello discogr… - lockedinajail_ : oddio raga arisa tornata ad amici davvero la mia tredicesima ragione io non capisco perché mdf sia così restia al ricambio generazionale - Amici_nel_cuore : RT @krislacara: 'Hai tutte le carte in regola per diventare un grande artista' Arisa tu forse non hai capito che Cricca è già un artista. -