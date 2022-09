A che ora e dove vedere il doppio Federer Nadal alla Laver Cup oggi 23 settembre (Di venerdì 23 settembre 2022) Ci siamo. oggi, venerdì 23 settembre, andrà in scena all’edizione 2022 della Laver Cup il doppio Federer Nadal, che vedrà la coppia europea sfidare gli statunitensi Frances Tiafoe e Jack Sock. Non sarà un incontro come gli altri, dato che sarà l’addio di Roger Federer al tennis, la sua ultima partita. L’eterno campione elvetico avrebbe voluto regalarsi un’altra sfida, magari un altro Wimbledon il prossimo anno, ma a luglio ha preso la decisione di smettere, per via delle condizioni del suo ginocchio. “One more match”, l’ultimo ballo: tutto quello che sappiamo è che stasera sarà un match imperdibile, e non soltanto per i fan di Roger o per gli appassionati di tennis, ma per gli amanti dello sport in generale. Di seguito le informazioni sull’orario di inizio e ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 23 settembre 2022) Ci siamo., venerdì 23, andrà in scena all’edizione 2022 dellaCup il, che vedrà la coppia europea sfidare gli statunitensi Frances Tiafoe e Jack Sock. Non sarà un incontro come gli altri, dato che sarà l’addio di Rogeral tennis, la sua ultima partita. L’eterno campione elvetico avrebbe voluto regalarsi un’altra sfida, magari un altro Wimbledon il prossimo anno, ma a luglio ha preso la decisione di smettere, per via delle condizioni del suo ginocchio. “One more match”, l’ultimo ballo: tutto quello che sappiamo è che stasera sarà un match imperdibile, e non soltanto per i fan di Roger o per gli appassionati di tennis, ma per gli amanti dello sport in generale. Di seguito le informazioni sull’orario di inizio e ...

