Viaggio nel Chianti: terra di arte e vino (Di giovedì 22 settembre 2022) Parte il nostro tour vinicolo e artistico nel territorio collinare più noto al mondo, terra di vino e olio, ma anche fulcro di energie, patria che ha accolto, nel corso dei secoli, intellettuali, scrittori, artisti, navigatori. Questo angolo di mondo così ricco di stimoli e fascino, di offerte culturali dalla alla letteratura all’attività culinaria, accetta le sfide della creatività in tutte le sue sfaccettature, aprendo le porte all’arte contemporanea. Il percorso che intraprenderemo segue le orme della manifestazione Chiantissimo. Contenitore di arte Contemporanea, un progetto d’arte diffusa curato da Davide Sarchioni e organizzato da terraMedia APS nei tre comuni del Chianti Fiorentino (che hanno patrocinato il festival), a partire ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 settembre 2022) Pil nostro tour vinicolo e artistico nel territorio collinare più noto al mondo,die olio, ma anche fulcro di energie, patria che ha accolto, nel corso dei secoli, intellettuali, scrittori, artisti, navigatori. Questo angolo di mondo così ricco di stimoli e fascino, di offerte culturali dalla alla letteratura all’attività culinaria, accetta le sfide della creatività in tutte le sue sfaccettature, aprendo le porte all’contemporanea. Il percorso che intraprenderemo segue le orme della manifestazionessimo. Contenitore diContemporanea, un progetto d’diffusa curato da Davide Sarchioni e organizzato daMedia APS nei tre comuni delFiorentino (che hanno patrocinato il festival), a partire ...

antoniospadaro : “A volte il dialogo puzza, ma bisogna farlo”. #PapaFrancesco nel viaggio di ritorno dal #Kazakistan - MarioManca : La Regina lascia per sempre la sua città, accompagnata dall’applauso dei sudditi e dai mazzi di fiori lanciati cont… - MENUETTOit : #Food e #Music: Che cos'è 'Arti e Mercanti'? Un viaggio nel Medioevo tra storia, cultura ed enogastronomia [VIDEO] - ChiaraAbrescia : @MonacaMonza @aforista_l (Io in genere sono nel team capitelli in prima fila con la bussola in una mano e la guida… - LePolemiqueCmoi : @docmickey La Crimea è stata russificata da Stalin, cacciando i tatari di Crimea, mandandoli in Siberia (facendone… -