Trema la terra ad Ascoli Piceno, avvertite due forti scosse. La Protezione civile: Nessun danno (Di giovedì 22 settembre 2022) A seguito della scossa registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Ascoli Piceno, alle ore 12.24 con magnitudo 4.1, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile si e' messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della Protezione civile. La scossa e' stata seguita ad un minuto di distanza, alle 12.25, da un ulteriore evento di magnitudo 3.6. Dalle prime verifiche effettuate, informa il Dipartimento, l'evento – con epicentro localizzato nei Comuni di Folignano (AP), Civitella del Tronto (TE) e Ascoli Piceno – risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

giulsskata : anche alla terra di ascoli piceno trema il culo per faith in the future ne abbiamo avuto la conferma - RADIOBRUNO1 : Scosse di terremoto nelle Marche #Marche #terremoto #INGV #RadioBruno #22settembre - CronacheMc : TERREMOTO - Sono state registrate dall'Ingv alle 12,24 e un minuto dopo. Nell'Ascolano gli studenti sono stati fatt…