Suocera e nuora si prendono a morsi, marito investito: cronaca di una separazione finita in ospedale (Di giovedì 22 settembre 2022) Cronache da una separazione. La Suocera che prende a morsi la nuora, che risponde mordendo a sua volta. Il suocero che tenta di investire il genero e quest'ultimo che si arma di mazza da baseball per colpire l'avversario. È la cronaca folle di una scena avvenuta a Palermo e conclusasi solo con l'intervento degli agenti di una volante della polizia. Una lite tra ex coniugi finita in rissa con il coinvolgimento degli altri due familiari. Quattro sono state le denunce. La causa che ha scatenato la rissa Secondo una prima ricostruzione, un uomo si sarebbe messo in contatto con la sua ormai futura ex moglie per potere vedere la figlia, a suo dire, dopo oltre 4 mesi. Non trovando nessuno, ha chiamato la polizia che però lo ha invitato a sporgere denuncia. Dopo essersi allontanato, l'uomo ...

