Sul cammino di San Matteo con il Rotary Club (Di giovedì 22 settembre 2022) Alfonso Grieco affiancato dal distretto Salerno Duomo procede nella opera di riqualificazione dei cinque luoghi sacri in cui hanno riposato le spoglie dell' Evangelista dalla cappella "Ad Duo Flumina" di Casal Velino sino alla cripta del Duomo di Salerno. Il 14 ottobre reliquia di San Francesco D'Assisi Di Olga Chieffi "O viandante apprendi queste gesta e prosegui il tuo cammino". E' questo la chiosa della lapide che segna il luogo dove per ben cinque secoli hanno riposato le spoglie di San Matteo nella cappella "Ad Duo Flumina" in Casalvelino. Dal mare parte il camminamento del Santo Evangelista e vicino al mare continua a riposare Matteo che fu sepolto in Persia, in una città dei Parti. Nell'epoca del commercio delle reliquie, il suo corpo fu prelevato da alcuni mercanti del Léon che intendevano portarlo in Europa. Al largo della ...

