rtl1025 : ?? Segnalata scossa di #terremoto nelle Marche, pochi minuti fa. - TgLa7 : ??ULTIM'ORA?? TERREMOTO : tre scosse in provincia di Ascoli Piceno. La scossa più forte di magnitudo 4.1 è stata regi… - Corriere : Terremoto nel Centro Italia, scossa di magnitudo tra 3,9 e 4,4 avvertita anche ad Ascoli Piceno - radioromait : Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 nell’ascolano - kekkobrakko : Scosse di terremoto nelle Marche, avvertite distintamente nel teramano -

Dopo l'alluvione anche ilnelle Marche. È di 4.1 l'intensità delladiregistrata a Folignano, in provincia di Ascoli Piceno, dalla sala sismica Ingv di Roma. La prima stima provvisoria della magnitudo aveva fissato una intensità fino a 4.4, rivisto ...Una quartaè stata invece avvertita a Civitella del Tronto, nel Teramano . Stando a quanto riporta il Resto del Carlino, ilè stato sentito vivamente anche nel Maceratese . Molte le ...StampaDopo l'alluvione che ha devastato le Marche, non c'è pace per il territorio marchigiano. Oggi le Marche sono state colpite da due violente scosse di terremoto con epicentro a Folgnano, in provin ...