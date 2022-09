Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 nell'ascolano (Di giovedì 22 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 questa mattina alle 10:24 in provincia di Ascoli Piceno. Il sisma è stato registrato dalla Sala Sismica di Roma dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e ha il suo epicentro a quattro chilometri da Folignano, ad una profondità di 24 chilometri. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di giovedì 22 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) –didi4.1 questa mattina alle 10:24 in provincia di Ascoli Piceno. Il sisma è stato registrato dalla Sala Sismica di Roma dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e ha il suo epicentro a quattro chilometri da Folignano, ad una profondità di 24 chilometri. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

