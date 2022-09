Russi in fuga, Minzolini choc: "Così ripiombiamo negli anni '60" (Di giovedì 22 settembre 2022) Il direttore de Il Giornale Augusto Minzolini, ospite di Stasera Italia su Rete4 nella puntata di giovedì 22 settembre, fa un parallelismo che ci riporta indietro nel tempo, in un'epoca che sembrava ormai passata. Commentando l'escalation della guerra in Ucraina e ultime parole di Putin che ha annunciato la mobilitazione parziale di 300mila riservisti Russi che hanno scatenato proteste in tutta la Russia e osservando le immagini impressionanti delle persone in fuga dalla Russia, Augusto Minzolini attacca la propaganda della sinistra che cerca di strumentalizzare la guerra affermando che una vittoria del centrodestra provocherebbe un cambio di alleanze o di posizioni sulla politica estera. Russi in fuga dopo la mobilitazione voluta da ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 settembre 2022) Il direttore de Il Giornale Augusto, ospite di Stasera Italia su Rete4 nella puntata di giovedì 22 settembre, fa un parallelismo che ci riporta indietro nel tempo, in un'epoca che sembrava ormai passata. Commentando l'escalation della guerra in Ucraina e ultime parole di Putin che ha annunciato la mobilitazione parziale di 300mila riservistiche hanno scatenato proteste in tutta laa e osservando le immagini impressionanti delle persone indallaa, Augustoattacca la propaganda della sinistra che cerca di strumentalizzare la guerra affermando che una vittoria del centrodestra provocherebbe un cambio di alleanze o di posizioni sulla politica estera.indopo la mobilitazione voluta da ...

