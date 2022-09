Pamela Prati saluta freddamente Giovanni Ciacci: interviene Sonia (Di giovedì 22 settembre 2022) Pamela Prati vs Sonia Bruganelli Siamo nel pieno della seconda puntata del Grande Fratello Vip 7, e stasera a varcare la porta rossa è stato Giovanni Ciacci. Come sappiamo da anni l’amato opinionista è ai ferri corti con Pamela Prati, con la quale ci sono stati diversi scontri durante il Mark Caltagirone Gate. Proprio Ciacci L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 22 settembre 2022)vsBruganelli Siamo nel pieno della seconda puntata del Grande Fratello Vip 7, e stasera a varcare la porta rossa è stato. Come sappiamo da anni l’amato opinionista è ai ferri corti con, con la quale ci sono stati diversi scontri durante il Mark Caltagirone Gate. ProprioL'articolo proviene da Novella 2000.

GrandeFratello : Ma come avranno reagito i social a questo incontro tra Pamela Prati e Giovanni Ciacci? Giulia ha ovviamente la risp… - trash_italiano : Più che l'entrata di Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi al #GFVIP, io ho bisogno di vedere come Barbara parlerà di l… - trash_italiano : Dicembre 2022, Cinecittà La produzione del #GFVIP e Alfonso Signorini decidono di far entrare una nuova concorrent… - BrunoBrunowolfe : Visto che abbiamo riabilitato Wanna Marchi e figlia ,facciamolo anche con pamela prati @gfvip - a_tortorella : Se la TV avesse morale Pamela Prati starebbe a casa!!! #gfvip7 #GFVIPParty #gfvip #GfVip2022 -