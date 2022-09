Operai morti intossicati, sequestrato cantiere su lago Como (Di giovedì 22 settembre 2022) Presidio dei sindacati, questa mattina davanti alla Prefettura di Como. Cgil, Cisl e Uil hanno manifestato dopo la morte a Moltrasio di due giovani Operai di origini egiziane, uccisi dalle esalazioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) Presidio dei sindacati, questa mattina davanti alla Prefettura di. Cgil, Cisl e Uil hanno manifestato dopo la morte a Moltrasio di due giovanidi origini egiziane, uccisi dalle esalazioni ...

