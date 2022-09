Mondiali volley femminile 2022 in tv | dove vederli in chiaro | programma | streaming | guida RAI e Sky

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 settembre 2022) Idiandranno in scena tra Polonia e Olanda dal 23 settembre al 15 ottobre. L’Italia è inserita tra le grandi favorite della vigilia: dopo aver vinto gli Europei un anno fa e la Nations League in estate, la nostra Nazionale sogna in grande. Le ragazze del CT Davide Mazzanti cercheranno di migliorare l’argento conquistato quattro anni fa, ma dovranno vedersela contro rivali di lusso: Serbia (detentrice del titolo iridato), USA (Campionesse Olimpiche), Brasile (argento a cinque cerchi), Turchia, Cina e Giappone sono rivali di assoluto spessore tecnico e particolarmente temibili. Il cammino incomincia ad Arnehm (Paesi Bassi). Si tratterà di un avvio non così impossibile per Paola Egonu e compagne: bisognerà battagliare con l’arrembante Olanda (ormai non più bestia nera) e servirà regolare il ...