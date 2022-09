Milano: Sala, 'a Lega non piace Area B, ma io andrò avanti per migliorare qualità dell'aria' (Di giovedì 22 settembre 2022) Milano, 22 set. (Adnkronos) - "Alla Lega di Salvini non piace l'Area B. Non sono interessati al fatto che i milanesi respirino meglio. A me invece la cosa interessa, anche molto. E andrò avanti nelle azioni per migliorare la qualità dell'aria nella mia città, come sto facendo, pur conscio delle difficoltà, da sei anni". Lo scrive su Facebook il sindaco di Milano Beppe Sala. "I prodi esponenti della Lega -continua Sala- si occupino piuttosto di come hanno ridotto Trenord, se vogliono dare una mano sulla mobilità (ah già, ma così c'è da lavorare e non solo da chiacchierare…)". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022), 22 set. (Adnkronos) - "Alladi Salvini nonl'B. Non sono interessati al fatto che i milanesi respirino meglio. A me invece la cosa interessa, anche molto. Enelle azioni perlanella mia città, come sto facendo, pur conscioe difficoltà, da sei anni". Lo scrive su Facebook il sindaco diBeppe. "I prodi esponenti-continua- si occupino piuttosto di come hanno ridotto Trenord, se vogliono dare una mano sulla mobilità (ah già, ma così c'è da lavorare e non solo da chiacchierare…)".

