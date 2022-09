Milan, Theo Hernández ko e fascia da inventare. Chi gioca a sinistra? (Di giovedì 22 settembre 2022) Theo Hernández, difensore del Milan, è infortunato e dovrà fermarsi qualche settimana. Stefano Pioli studia le soluzioni per la fascia Leggi su pianetamilan (Di giovedì 22 settembre 2022), difensore del, è infortunato e dovrà fermarsi qualche settimana. Stefano Pioli studia le soluzioni per la

AntoVitiello : Problema all'adduttore destro per Theo #Hernandez, non prenderà parte alle due partite della nazionale francese #Milan - AntoVitiello : #Pobega a Mtv: 'Il primo gol a #SanSiro non si scorda mai, me lo ricorderò per sempre. Ero travolto da mille emozio… - PietroMazzara : Theo #Hernandez ha lasciato il ritiro della nazionale francese che, sul suo comunicato, parla di lesione all’addutt… - notizie_milan : Le soluzioni di Pioli per coprire l’assenza di Theo - LucaDColella : RT @PianetaMilan: @acmilan, #TheoHernández ko e fascia da inventare. Chi gioca a sinistra? #milan #acmilan #sempremilan -