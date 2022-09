Milan, niente Inghilterra per Tonali: un problema muscolare preoccupa Mancini e Pioli (Di giovedì 22 settembre 2022) Milan in ansia per Sandro Tonali. Il centrocampista non dovrebbe esserci nella sfida degli Azzurri con l’Inghilterra ma resterà... Leggi su calciomercato (Di giovedì 22 settembre 2022)in ansia per Sandro. Il centrocampista non dovrebbe esserci nella sfida degli Azzurri con l’ma resterà...

sportli26181512 : Milan, niente Inghilterra per Tonali: un problema muscolare preoccupa Mancini e Pioli: Milan in ansia per Sandro To… - cmdotcom : #Milan, niente Inghilterra per #Tonali: un problema muscolare preoccupa Mancini e Pioli - TrenoTHEO1899 : RT @MarcoVerduz: Immaginate Van Basten, Sheva o Maldini così con la maglia inter. Niente al mondo ha rispecchiato la differenza tra Milan… - milansette : Tonali si ferma: niente Inghilterra. E il Milan incrocia le dita - sportmediaset : Italia, si ferma Tonali: niente Inghilterra e Milan in allerta #italia #tonali #milan -