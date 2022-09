Media, Mfe apre sede in Germania (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Mfe – Mediaforeurope ha nominato Katharina Behrends nel ruolo di general manager per l’area europea di lingua tedesca, che comprende Germania, Austria e Svizzera. Dal primo ottobre Behrends sarà responsabile delle attività corporate nella regione, riporterà al comitato esecutivo di Mfe e gestirà la nuova sede tedesca di Monaco di Baviera. L’area, si spiega dal gruppo, “è uno dei mercati chiave per costruire alleanze con i Media europei, una regione in cui Mfe è attiva da diversi anni nel ruolo di primo azionista a lungo termine di Prosiebensat.1 Media”. La nomina di Katharina Behrends e la presenza a Monaco rappresentano “un ulteriore passo avanti nella costruzione di Mfe come Media house leader e innovativa in Europa, una struttura paneuropea che consente di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Mfe –foreurope ha nominato Katharina Behrends nel ruolo di general manager per l’area europea di lingua tedesca, che comprende, Austria e Svizzera. Dal primo ottobre Behrends sarà responsabile delle attività corporate nella regione, riporterà al comitato esecutivo di Mfe e gestirà la nuovatedesca di Monaco di Baviera. L’area, si spiega dal gruppo, “è uno dei mercati chiave per costruire alleanze con ieuropei, una regione in cui Mfe è attiva da diversi anni nel ruolo di primo azionista a lungo termine di Prosiebensat.1”. La nomina di Katharina Behrends e la presenza a Monaco rappresentano “un ulteriore passo avanti nella costruzione di Mfe comehouse leader e innovativa in Europa, una struttura paneuropea che consente di ...

