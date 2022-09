Matteo Berrettini e il dietro le quinte del selfie con Roger Federer a Londra (Di giovedì 22 settembre 2022) A Londra lo ho voluto proprio Sua Maestà del tennis, Roger Federer. Dopo aver annunciato il ritiro, il campione svizzero ha deciso che avrebbe giocato solo il doppio della Laver Cup in programma dal 23 al 25 settembre alla O2 Arena. E per giocare il singolare è stato chiamato Matteo Berrettini. L’azzurro si è ritrovato così protagonista di un pezzo di storia del tennis: l’ultima apparizione da professionista del Re, Federer. Dopo la commovente conferenza stampa in cui il vincitore di 20 Slam ha spiegato le ragioni del suo ritiro, Federer si è concesso un momento con gli altri protagonisti del Team Europe. Insieme a lui c’era praticamente il meglio del tennis attuale, tranne Rafael Nadal, che però è atteso in campo proprio insieme a Federer in un doppio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Alo ho voluto proprio Sua Maestà del tennis,. Dopo aver annunciato il ritiro, il campione svizzero ha deciso che avrebbe giocato solo il doppio della Laver Cup in programma dal 23 al 25 settembre alla O2 Arena. E per giocare il singolare è stato chiamato. L’azzurro si è ritrovato così protagonista di un pezzo di storia del tennis: l’ultima apparizione da professionista del Re,. Dopo la commovente conferenza stampa in cui il vincitore di 20 Slam ha spiegato le ragioni del suo ritiro,si è concesso un momento con gli altri protagonisti del Team Europe. Insieme a lui c’era praticamente il meglio del tennis attuale, tranne Rafael Nadal, che però è atteso in campo proprio insieme ain un doppio ...

