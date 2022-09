L’Under 21 regala un tempo | contro l’Inghilterra a Pescara una sconfitta che può insegnare tanto

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 settembre 2022) Arriva unabruciante per l’Italia Under 21, che per la prima volta nel biennio che ci porterà ai prossimi Europei di categoria cede in casa. I ragazzi di Nicolato pagano i primi cinque minuti, in cui per due episodi – e due errori in letture difensive – subiscono due reti, entrambe firmate da Brewster, la prima su rigore, l’altra con un’azione che sfrutta la troppa liberta concessa dagli azzurrini. Da lì in avanti, la Nazionale carbura alla distanza e comincia a giocare il calcio che sa, forte anche di un gruppo che si sta sempre più cementando. Il bacino di giocatori aumenta, anche se non si può dire lo stesso del minutaggio offerto ai giovani, ma le scelte del ct sono sempre più finalizzate al grande appuntamento della prossima estate. Non è un bel modo per avvicinarsi questo ko di ...