La crisi travolge i cinema | che provano a reinventarsi | l' idea per non morire

Leggi su iltempo

(Di giovedì 22 settembre 2022)Troisi, Fiamma e ora Barberini: un raggio di luce squarcia il buio della sala e porta fiducia a un settore precipitato da tempo in una profonda notte. Tresi sono reinventati e grazie a progetti innovativi, che prevedono oltre alla proiezione di film anche spazi per altre forme di cultura e per la ristorazione, hanno rialzato il sipario, o stanno per farlo, rilanciando così la loro sfida. Ladelle saletografiche è iniziata già prima del «colpo di grazia» dato dal Covid. Rincari e, soprattutto, l'esplosione di piattaforme streaming (che nel periodo pandemico hanno registrato un boom degli abbonati), hanno spinto molti esercenti ad alzare bandiera bianca negli ultimi anni. Alcuni quartieri, il Tiburtino ad esempio, sono da tempo rimasti senza più una sala. Come riportato da un'indagine di Roma ...