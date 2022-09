Instagram down | l' app non funziona in diverse zone d' Italia | cosa sta succedendo

NotizieVirgilio : ?? Instagram è down: il social network di Zuckerberg non funziona Diversi utenti hanno segnalato che Instagram è dow… - im_sara_19 : Mi confermate che siamo in nuovo Instagram down visto che dal nulla mi si chiude l'app??! #instagramdown - al6bastro : Instagram è in down dite a Zephyr che lo amo *moriva - CarlosFloser : RT @jdbmyeverythjng: Come scoprire se c'è veramente un Instagram Down: #instagramdown - PSlCOSClENZA : RT @24frvmes: INSTAGRAM IN DOWN MENTRE PARLAVO MALE DELL'ALLEANZA DI DESTRA LA M3L0NI MI HA HACKERATO IL TELEFONO IO LO SO -

HDblog

nel tardo pomeriggio in diverse zone d'Italia. L'app ha smesso di funzionare: impossibile caricare il proprio profilo. Il malfunzionamento è stato segnalato da centinaia di utenti su ...2 condivisioni Condividi Tweet Adamo Genco FONTE Notizie RelazionateArticolo Socialcontro le foto di nudo in chat, protezione automatica in test 27 22 Settembre 2022 Instagram down, crescono le segnalazioni di malfunzionamento negli ultimi minuti Meta Platform's Instagram was down for thousands of users on Thursday, according to outage tracking website Downdetector.com. Nearly 19,000 users were having trouble accessing the social network, ...Instagram went down in several markets on Thursday evening, leaving a big chunk of the social media app's 1.38 billion user base high and dry. At the time of writing, Downdetector showed over 28,000 r ...