In piazza del Popolo si respira aria di festa e di rivincita. Abbracci, selfie e “quant’è stata brava Giorgia…” (Di giovedì 22 settembre 2022) Quando prende la parola lei, la piazza spumeggia di “Giorgia, Giorgia”. E’ rilassata e ride. Si sente a casa. Si vede. “Vi voglio bene”. E i giovani di FdI, sbandieratori disciplinatissimi, saltano e già fanno festa. “Giorgia, Giorgia”. Il comizio, nella dorata serata romana che chiude la campagna elettorale, è importante ma non troppo. Il Popolo di destra si ritrova, si saluta, commenta. Si guarda intorno: non sia mai c’è qualche giornalista pronto a spargere veleno. Prima del comizio Matteo Salvini si fa una passeggiata fino ai gazebo della Lega dietro la fontana. Si concede ai selfie dei simpatizzanti. Ride. Rilassato pure lui. E’ quasi finita. Salvini e Berlusconi sul palco di piazza del Popolo I leghisti presenti non ci credono al crollo del partito nei sondaggi. “Lo dicono ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 settembre 2022) Quando prende la parola lei, laspumeggia di “Giorgia, Giorgia”. E’ rilassata e ride. Si sente a casa. Si vede. “Vi voglio bene”. E i giovani di FdI, sbandieratori disciplinatissimi, saltano e già fanno. “Giorgia, Giorgia”. Il comizio, nella dorata serata romana che chiude la campagna elettorale, è importante ma non troppo. Ildi destra si ritrova, si saluta, commenta. Si guarda intorno: non sia mai c’è qualche giornalista pronto a spargere veleno. Prima del comizio Matteo Salvini si fa una passeggiata fino ai gazebo della Lega dietro la fontana. Si concede aidei simpatizzanti. Ride. Rilassato pure lui. E’ quasi finita. Salvini e Berlusconi sul palco didelI leghisti presenti non ci credono al crollo del partito nei sondaggi. “Lo dicono ...

matteosalvinimi : Vi aspettiamo domani dalle 17.30 a Roma, in piazza del Popolo, per la chiusura della campagna elettorale del centro… - matteosalvinimi : Ora il mio intervento da piazza del Popolo a Roma, all'evento di chiusura della campagna elettorale del centrodestr… - pdnetwork : Abbiamo incontrato l'Italia, #stradaperstrada, #casapercasa. Siamo stati in #1000piazze per raccontare le nostre id… - Bad_Linhat : RT @Simmy882: ???? BRUXELLES IN PIAZZA CONTRO L'INFLAZIONE 10.000 persone hanno manifestato a Bruxelles contro l'aumento del costo della vit… - strescino : RT @FratellidItalia: ?? L’arrivo sul palco di @GiorgiaMeloni infiamma Piazza del Popolo #ElezioniPolitiche2022 #VotaFDI #Meloni https://t.… -