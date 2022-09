Globe Theatre | Gualtieri | Si faccia chiarezza | i teatri devono essere sicuri

Agenzia_Ansa : Cede una scala del Globe theatre a Roma al termine di uno spettacolo per le scuole, una decina i contusi #ANSA - vigilidelfuoco : ?? #Roma, crollo parziale di una scalinata del Globe Theatre a Villa Borghese durante l’esodo a fine spettacolo. Coi… - repubblica : Roma, cede la scala al Globe Theatre di Villa Borghese: studenti feriti nel crollo - infoitinterno : Globe Theatre: crolla una scala dopo uno spettacolo per le scuole - LiveSicilia : Crolla una scala al Globe Theatre, ferite 12 persone -

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e' arrivato s ala Villa Borghese subito dopo l'incidente che ha coinvolto alcuni studenti del Liceo Saffo di Roseto degli Abruzzi in visita a Roma per lo spettacolo del Macbeth. Durante l'uscita dallo ...E' di 12 il bilancio dei feriti" rimasti coinvolti nel crollo di una scala deldi Villa Borghese, a Roma. Lo ha reso noto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Nessuno è in condizione di pericolo di vita. Hanno tutti riportato patologie traumatiche. I feriti 5 ...Crollo al Globe Theatre di Roma. Una parte della struttura ha ceduto durante uno spettacolo teatrale a cui stava assistendo un gruppo di studenti. Dieci persone, 5 adulti e 5 ragazzi, sono… Leggi ..."Sembrerebbe che non ci siano situazioni di gravità, ma è difficile avere informazioni precise perché i ragazzi sono stati accompagnati in diversi pronto soccorso della città. (ANSA) ...