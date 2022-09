Giorgia Meloni è «la donna più pericolosa d'Europa» (Di giovedì 22 settembre 2022) Il volto della leader in copertina sul settimanale tedesco Stern: «La post-fascista Giorgia Meloni può vincere le elezioni in Italia con l'aiuto degli amici di Putin. Questo avrebbe conseguenze estreme» Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 settembre 2022) Il volto della leader in copertina sul settimanale tedesco Stern: «La post-fascistapuò vincere le elezioni in Italia con l'aiuto degli amici di Putin. Questo avrebbe conseguenze estreme»

bournetw : RT @Mov5Stelle: Come aiuterà famiglie e imprese Giorgia Meloni se la sua intenzione è quella di spendere soldi per una folle corsa al riarm… - Agricolturabio1 : RT @roberto2_lamela: @GiorgiaMeloni Questa foto gliel'ha suggerita #Bannon!? Si vede che #Meloni ha imparato alla perfezione il suo teorema… - sonounrapper : GIORGIA MELONI MA QUELLA È DROGA PER CASO? MA CHE CAZZO FAI - fabiodominici73 : RT @Mov5Stelle: Come aiuterà famiglie e imprese Giorgia Meloni se la sua intenzione è quella di spendere soldi per una folle corsa al riarm… - tatancawar : RT @Mov5Stelle: Come aiuterà famiglie e imprese Giorgia Meloni se la sua intenzione è quella di spendere soldi per una folle corsa al riarm… -