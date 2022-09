Fridays for Future, i giovani tornano in piazza: “Basta chiacchiere sul clima" (Di giovedì 22 settembre 2022) Il 23 Settembre tornano in piazza i Fridays for Future, in tutto il mondo, per lo sciopero globale per il clima. In Italia, in oltre 70 città, lo fanno in un momento delicato per lo scenario politico interno, per sensibilizzare su quello che sta accadendo: una crisi climatica senza precedenti, come testimoniano gli eventi metereologici, ultimo in ordine di tempo l’alluvione nelle Marche, che sempre più spesso assumono contorni drammatici. Cosa chiedono i Fridays For Future Si sfila da Milano a Palermo passando per Napoli, dove prima ancora del cambiamento climatico si è sofferto e si soffre ancora per la Terra dei Fuochi, recentemente ricordata da Papa Francesco in un’intervista esclusiva a Il Mattino. “Fino a ora non abbiamo ottenuto ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 22 settembre 2022) Il 23 Settembreinfor, in tutto il mondo, per lo sciopero globale per il. In Italia, in oltre 70 città, lo fanno in un momento delicato per lo scenario politico interno, per sensibilizzare su quello che sta accadendo: una crisitica senza precedenti, come testimoniano gli eventi metereologici, ultimo in ordine di tempo l’alluvione nelle Marche, che sempre più spesso assumono contorni drammatici. Cosa chiedono iForSi sfila da Milano a Palermo passando per Napoli, dove prima ancora del cambiamentotico si è sofferto e si soffre ancora per la Terra dei Fuochi, recentemente ricordata da Papa Francesco in un’intervista esclusiva a Il Mattino. “Fino a ora non abbiamo ottenuto ...

