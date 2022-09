F1: Yuki Tsunoda rinnova con AlphaTauri per il Mondiale 2023 (Di giovedì 22 settembre 2022) Yuki Tsunoda sarà un pilota AlphaTauri anche nella stagione 2023. Il team di Faenza ha annunciato il rinnovo del contratto con il 22enne pilota giapponese per il Mondiale 2023. In questa stagione Tsunoda ha raccolto 11 punti ed è al sedicesimo posto in classifica. Il miglior risultato del nipponico è stato il settimo posto del Gran Premio dell’Emilia Romagna ed inoltre è andato a punti all’esordio in Bahrein (ottavo) ed in Spagna (decimo). HE’S STAYING FOR 2023! @YukiTsunoda07 check out the full story https://t.co/uePKoc4RI0 pic.twitter.com/vgrLHrZPCm — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) September 22, 2022 Le parole di Yuki Tsunoda dopo aver ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022)sarà un pilotaanche nella stagione. Il team di Faenza ha annunciato il rinnovo del contratto con il 22enne pilota giapponese per il. In questa stagioneha raccolto 11 punti ed è al sedicesimo posto in classifica. Il miglior risultato del nipponico è stato il settimo posto del Gran Premio dell’Emilia Romagna ed inoltre è andato a punti all’esordio in Bahrein (ottavo) ed in Spagna (decimo). HE’S STAYING FOR! @07 check out the full story https://t.co/uePKoc4RI0 pic.twitter.com/vgrLHrZPCm — Scuderia(@F1) September 22, 2022 Le parole didopo aver ...

