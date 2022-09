"Erano preoccupati". Spinalbese-choc: perché è finita con Belen (Di giovedì 22 settembre 2022) perché si sono lasciati? perché Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, la coppia che ha fatto impazzire tutti gli amanti del gossip un anno e mezzo fa, sono ai ferri corti? Eppure hanno avuto una figlia, Luna Marie. Tra loro sembrava esserci amore, adesso i due proseguono per strade diverse. Pare che ci siano solo rapporti di "buon vicinato" perché hanno una figlia. Ora Spinalbese, arruolato da Signorini al GfVip, svela qualcosa in più. "Era piena estate quando ho incontrato Belen. Entrambi ci siamo lasciati trasportare dalle sensazioni e dalle emozioni", racconta al settimanale Chi. "Alla fine il cuore non si può frenare. Nonostante sia finita non vedo tutto come un errore. Non credo di aver sbagliato. Mi sono lasciato andare e lo stesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022)si sono lasciati?AntoninoRodriguez, la coppia che ha fatto impazzire tutti gli amanti del gossip un anno e mezzo fa, sono ai ferri corti? Eppure hanno avuto una figlia, Luna Marie. Tra loro sembrava esserci amore, adesso i due proseguono per strade diverse. Pare che ci siano solo rapporti di "buon vicinato"hanno una figlia. Ora, arruolato da Signorini al GfVip, svela qualcosa in più. "Era piena estate quando ho incontrato. Entrambi ci siamo lasciati trasportare dalle sensazioni e dalle emozioni", racconta al settimanale Chi. "Alla fine il cuore non si può frenare. Nonostante sianon vedo tutto come un errore. Non credo di aver sbagliato. Mi sono lasciato andare e lo stesso ...

BrunaAnnamaria : @graziano_delrio Pensa allo sfacelo in cui viviamo invece che all'Ucraina. Neanche da vecchietto riesci a capire le… - evermoremorena : Prima erano “Z”, ora hanno tolto l’adesivo ma il segno è rimasto; e invece di rispondere all’appello del dittatore… - LaDemonologa : @Marco__Tullio Se non sbaglio lei era quella con gli zii sopravvissuti all'olocausto che dicevano che il green pass… - sosolosenza : @MadameA02 Erano moooolto preoccupati del loro salario... - Pablo_11_Esco : @rulajebreal @GuidoCrosetto Quando manganellavano i manifestanti no greenpass erano eroi i poliziotti... Oggi solo… -