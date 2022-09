Elezioni: Lupi (Nm) a 'Paris Match', 'c.destra compatto su Ucraina e sanzioni' (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set (Adnkronos) - "La nostra coalizione è totalmente a fianco dell'Ucraina. Su questo non ci sono dubbi. Noi pensiamo che sia un dovere non cedere al ricatto energetico messo in atto dalla Russia e sostenere la politica europea delle sanzioni”. Lo dice Maurizio Lupi, capo politico di Noi Moderati, intervistato da Paris Match. "Chiunque sia il leader che guiderà la coalizione il giorno dopo le Elezioni dovrà tenere conto del patto di governo. È sempre stato così e il nostro sentimento europeo non è mai stato minato -spiega Lupi-. Piuttosto chiediamoci perché dal 2008 a oggi il centro del centrodestra ha perso 12 milioni di voti. La questione per noi è sapere come recuperare questi elettori. Noi lavoriamo e costruiamo per questo la nostra ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set (Adnkronos) - "La nostra coalizione è totalmente a fianco dell'. Su questo non ci sono dubbi. Noi pensiamo che sia un dovere non cedere al ricatto energetico messo in atto dalla Russia e sostenere la politica europea delle”. Lo dice Maurizio, capo politico di Noi Moderati, intervistato da. "Chiunque sia il leader che guiderà la coalizione il giorno dopo ledovrà tenere conto del patto di governo. È sempre stato così e il nostro sentimento europeo non è mai stato minato -spiega-. Piuttosto chiediamoci perché dal 2008 a oggi il centro del centroha perso 12 milioni di voti. La questione per noi è sapere come recuperare questi elettori. Noi lavoriamo e costruiamo per questo la nostra ...

