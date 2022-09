Discorso Putin, si riaffaccia l’incubo nucleare: i possibili obiettivi di Mosca (Di giovedì 22 settembre 2022) “Se l’integrità territoriale del nostro paese sarà minacciata, utilizzeremo tutti i mezzi disponibili per proteggere il nostro popolo. Questo non è un bluff”. Sono queste le parole usate ieri da Vladimir Putin nell’annunciare la mobilitazione “parziale” delle forze russe: un Discorso che apre una nuova fase nella contesa con i paesi occidentali e la Nato, sempre più nel segno del pericolo nucleare. Il timore, espresso da molti osservatori, non è tanto quello di arrivare immediatamente a un conflitto nucleare su larga scala ma del progressivo sdoganamento di armi più limitate, le cosiddette testate “tattiche”. Ordigni che hanno un’energia compresa tra 0,2 e 200 chilotoni, rispetto ai 10.400 della prima bomba a idrogeno, ma sono comunque in grado di distruggere interi centri abitati. Un modo per imporre la supremazia di ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 settembre 2022) “Se l’integrità territoriale del nostro paese sarà minacciata, utilizzeremo tutti i mezzi disponibili per proteggere il nostro popolo. Questo non è un bluff”. Sono queste le parole usate ieri da Vladimirnell’annunciare la mobilitazione “parziale” delle forze russe: unche apre una nuova fase nella contesa con i paesi occidentali e la Nato, sempre più nel segno del pericolo. Il timore, espresso da molti osservatori, non è tanto quello di arrivare immediatamente a un conflittosu larga scala ma del progressivo sdoganamento di armi più limitate, le cosiddette testate “tattiche”. Ordigni che hanno un’energia compresa tra 0,2 e 200 chilotoni, rispetto ai 10.400 della prima bomba a idrogeno, ma sono comunque in grado di distruggere interi centri abitati. Un modo per imporre la supremazia di ...

rusembitaly : ?? Discorso del Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin alla nazione ?? - marcodimaio : Il discorso di #Putin è una minaccia per il mondo intero. Non solo per quello occidentale. Non si pieghi la testa d… - _Nico_Piro_ : #21settembre Ieri in attesa del discorso di #Putin (cancellato e spostato a stamane) in Russia le ricerche web si s… - ilconsole65 : RT @intuslegens: La volontà dell'Occidente di distruggere la #Russia, per trasformare anch'essa, come le altre grandi civiltà, Italia e Gre… - graglietti : RT @GiovaQuez: La nostra Zakharova, ospite a Soloviev Live, ha bollato il discorso di Biden come 'indecente' e lo ha accusato di aver 'attr… -