De Magistris, a 3 giorni dal voto, non esclude un suo futuro in televisione (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCi potrebbe essere una terza vita per l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris. La prima l'ha consumata da magistrato. La seconda la sta vivendo da politico. La terza potrebbe essere in tv, davanti a una telecamera. A domanda diretta, oggi, a tre giorni dal voto, l'ha messa così: "Io in tv? Nella mia vita non programmo più nulla. Avevo programmato di fare il magistrato. Poi ho fatto l'europarlamentare e il sindaco. Ora sono molto concentrato e motivato sul progetto politico che mi vede portavoce, quello di Unione Popolare. Ma sto riprendendo a fare anche cose importanti inerenti il mondo del diritto e della giustizia, della vicinanza agli oppressi e ai più fragili. Mica posso escludere che un domani possa diventare un opinionista televisivo? Del resto, per anni ho scritto per i giornali e ...

