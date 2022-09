Cucina il pollo cn lo sciroppo per la tosse: il video diventa vrale con Tik Tok (Di giovedì 22 settembre 2022) Sui social se ne vedono davvero di tutte i colori ma questa ci mancava. Forse voleva provare una ricetta diversa sperimentano sapori inediti ma anche pericolosi. Come spesso accade in questi casi, i social agiscono da cassa di risonanza e il video del pollo Cucinato con lo sciroppo per la tosse è diventato subito virale su Tik Tok. Leggi anche: Paolo Mangiola ‘sparito’ dai social: ecco perché ha disattivato gli account Tik Tok e Instagram pollo Cucinato con lo sciroppo per la tosse: la vicenda Il protagonista di questa bizzarra storia stava friggendo due petti di pollo con lo sciroppo, rigirandoli su entrambi i lati proprio come si fa con l’olio. Siamo negli Stati Uniti e il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 settembre 2022) Sui social se ne vedono davvero di tutte i colori ma questa ci mancava. Forse voleva provare una ricetta diversa sperimentano sapori inediti ma anche pericolosi. Come spesso accade in questi casi, i social agiscono da cassa di risonanza e ildelto con loper lato subito virale su Tik Tok. Leggi anche: Paolo Mangiola ‘sparito’ dai social: ecco perché ha disattivato gli account Tik Tok e Instagramto con loper la: la vicenda Il protagonista di questa bizzarra storia stava friggendo due petti dicon lo, rigirandoli su entrambi i lati proprio come si fa con l’olio. Siamo negli Stati Uniti e il ...

