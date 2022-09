Covid, crescono i casi ma è presto per parlare di nuova ondata. Ecco quali sono i sintomi (Di giovedì 22 settembre 2022) E' sempre Omicron 5 la sottovariante prevalente, che provoca nelle persone contagiate mal di gola e febbre. La campagna di vaccinazione per la quarta dose va a rilento Leggi su repubblica (Di giovedì 22 settembre 2022) E' sempre Omicron 5 la sottovariante prevalente, che provoca nelle persone contagiate mal di gola e febbre. La campagna di vaccinazione per la quarta dose va a rilento

